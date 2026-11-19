МЧС: в Магадане из горящего жилого дома спасли женщину с собакой

Пожарные в Магадане спасли из задымления женщину с собакой МЧС: в Магадане из горящего жилого дома спасли женщину с собакой

Москва19 ноя Вести.На улице Шандора Шимича в Магадане произошел пожар в многоквартирном доме, спасатели вывели из задымления женщину и ее собаку, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Соседи вовремя заметили дым и вызвали пожарных. Очаг возгорания находился в комнате. Возгорание оперативно было ликвидировано.

Из соседней квартиры, где из‑за сильного задымления оставаться было опасно, пожарные вывели женщину с ее собакой. Медпомощь не потребовалась говорится в сообщении

Дознаватели рассматривают две причины пожара: неосторожность при курении или аварийный режим работы электрооборудования.