Москва19 нояВести.На улице Шандора Шимича в Магадане произошел пожар в многоквартирном доме, спасатели вывели из задымления женщину и ее собаку, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Соседи вовремя заметили дым и вызвали пожарных. Очаг возгорания находился в комнате. Возгорание оперативно было ликвидировано.
Из соседней квартиры, где из‑за сильного задымления оставаться было опасно, пожарные вывели женщину с ее собакой. Медпомощь не потребоваласьговорится в сообщении
Дознаватели рассматривают две причины пожара: неосторожность при курении или аварийный режим работы электрооборудования.