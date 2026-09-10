Дорожники рассказали, как спасли девочку и маму из горящей квартиры в Мурманске "Счет шел на минуты": появились подробности спасения девочки в Мурманске

Москва10 сен Вести.Дорожные рабочие, которые поймали на одеяло выпрыгнувшую из горящей квартиры в Мурманске девочку и вывели из жилья ее маму, рассказали RT подробности спасательной операции.

По словам Дмитрия Кузичева, их бригада заканчивала работу, когда один из сотрудников заметил клубы дыма из квартиры на третьем этаже.

Смотрим, женщина в окне и девочка лет пяти-семи. Кричат: "Помогите! Помогите! Пожар, не можем выйти!" Как не помочь? сказал мужчина

Соседи сбросили им одеяло. Растянув его, мужчины вчетвером поймали девочку, которой мама помогла спрыгнуть из окна. После этого один из рабочих вместе с соседями выломали дверь в квартиру и спасли маму девочки и собаку.

По словам мужчин, в квартире было очень много дыма и счет шел на минуты.