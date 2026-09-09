Москва9 сенВести.В Мурманске рабочие спасли ребенка, выпрыгнувшего из горящей квартиры в жилом доме. Об этом рассказал глава города Иван Лебедев.
Он отметил, что сотрудники "Управления дорожного хозяйства" увидели малыша на балконе до приезда пожарных расчетов.
Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко натянули одеяло и поймали малыша, предотвратив падение. Ребенок в безопасностинаписал глава города в своем Telegram-канале
Он подчеркнул, что рабочие будут представлены к награде, и поблагодарил их за смелость и неравнодушие, указав, что именно такие люди – гордость города.