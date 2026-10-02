Восемь сотрудников МЧС России ранены при атаке БПЛА в Донецке

При атаке БПЛА ВСУ в Донецке пострадали восемь сотрудников МЧС Восемь сотрудников МЧС России ранены при атаке БПЛА в Донецке

Москва2 окт Вести.Восемь сотрудников МЧС России, прибывших на пожар, пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Донецке. Об этом сообщает управление МЧС РФ по ДНР в MAX.

По данным ведомства, специалисты тушили пожар в частном секторе Куйбышевского района, возникший в результате удара беспилотника. Во время их работы объект продолжали атаковать вражеские дроны.

В результате — пострадали 8 сотрудников МЧС России по ДНР. Двое — находятся под наблюдением врачей, еще шестеро — проходят амбулаторное лечение говорится в сообщении

В МЧС добавили, что из-за атак также были повреждены две пожарные автоцистерны.