Москва2 октВести.Восемь сотрудников МЧС России, прибывших на пожар, пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Донецке. Об этом сообщает управление МЧС РФ по ДНР в MAX.
По данным ведомства, специалисты тушили пожар в частном секторе Куйбышевского района, возникший в результате удара беспилотника. Во время их работы объект продолжали атаковать вражеские дроны.
В результате — пострадали 8 сотрудников МЧС России по ДНР. Двое — находятся под наблюдением врачей, еще шестеро — проходят амбулаторное лечениеговорится в сообщении
В МЧС добавили, что из-за атак также были повреждены две пожарные автоцистерны.