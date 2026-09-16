Москва16 сенВести.Житель Новосибирска 43 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.
Как установлено следствием, 8 июля 2026 года обвиняемый, находясь в общежитии по ул. Обьединения д. 39, на почве личных неприязненных отношений, нанес 38-летнему ранее знакомому ему потерпевшему не менее пяти ударов руками по голове. Потерпевшего незамедлительно госпитализировали в ГКБ №1, однако 24 июля 2026 г. он, не выходя из комы, скончался от полученной травмы головынаписали в надзорном ведомстве
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.