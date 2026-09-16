Житель Новосибирска пойдет под суд за избиение знакомого, после чего тот умер

Новосибирец будет осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть Житель Новосибирска пойдет под суд за избиение знакомого, после чего тот умер

Москва16 сен Вести.Житель Новосибирска 43 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Как установлено следствием, 8 июля 2026 года обвиняемый, находясь в общежитии по ул. Обьединения д. 39, на почве личных неприязненных отношений, нанес 38-летнему ранее знакомому ему потерпевшему не менее пяти ударов руками по голове. Потерпевшего незамедлительно госпитализировали в ГКБ №1, однако 24 июля 2026 г. он, не выходя из комы, скончался от полученной травмы головы написали в надзорном ведомстве

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.