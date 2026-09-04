Хабаровчанин пригласил в дом незнакомца, поссорился с ним и зарезал

Житель Хабаровского края пойдет под суд за убийство незнакомца Хабаровчанин пригласил в дом незнакомца, поссорился с ним и зарезал

Москва4 сен Вести.Житель поселка Тулучи Ванинского района 57 дет предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в конце мая. Обвиняемый возвращался к себе домой, когда увидел сидящего возле забора незнакомого мужчину. Местный житель подумал, что незнакомцу плохо, и пригласил его к себе домой.

Во время распития спиртного между мужчинами возник беспочвенный конфликт и завязалась драка, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им несколько ударов в шею потерпевшему. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

Фигурант был арестован.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.