Москва6 нояВести.В Оренбурге возбуждено уголовное дело об убийстве младенца – мальчика задушил его 22-летний отец, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, утром 3 ноября в квартире на улице Советская 22-летний мужчина перекрыл дыхательные пути своего маленького сына. Ребенок скончался.
Следственными органами подозреваемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении
На причастность к преступлению также проверяется мать ребенка.