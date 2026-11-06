В Оренбурге молодой отец задушил своего сына Житель Оренбурга задушил своего новорожденного сына

Москва6 ноя Вести.В Оренбурге возбуждено уголовное дело об убийстве младенца – мальчика задушил его 22-летний отец, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром 3 ноября в квартире на улице Советская 22-летний мужчина перекрыл дыхательные пути своего маленького сына. Ребенок скончался.

Следственными органами подозреваемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

На причастность к преступлению также проверяется мать ребенка.