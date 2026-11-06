Москва6 нояВести.Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своего пятимесячного сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, утром 3 ноября пьяный оренбуржец умышленно перекрыл рукой дыхательные пути своего 5-месячного сына. Ребенок скончался от асфиксии.
Суд согласился с позицией прокурора и заключил обвиняемого под стражусказано в сообщении
Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.