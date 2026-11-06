В Оренбурге арестовали отца, задушившего новорожденного сына Оренбуржца, задушившего новорожденного сына, отправили в СИЗО

Москва6 ноя Вести.Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своего пятимесячного сына. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, утром 3 ноября пьяный оренбуржец умышленно перекрыл рукой дыхательные пути своего 5-месячного сына. Ребенок скончался от асфиксии.

Суд согласился с позицией прокурора и заключил обвиняемого под стражу сказано в сообщении

Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.