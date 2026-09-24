Москва24 сенВести.В Краснодарском крае суд заключил под стражу 15-летнего подростка, который зарезал своего отца во время ссоры. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, вечером 20 сентября школьник и его отец находились дома в одном из СНТ в Славянске-на-Кубани, где между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве.
В ходе конфликта подросток нанес несколько ударов ножом в область шеи, груди и живота отца, после чего скрылся с места происшествиясказано в сообщении
Подростка задержали на следующий день, ему предъявили обвинение в убийстве. В ходе допроса фигурант признал свою вину.
По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.