На Кубани арестовали подростка по делу об убийстве отца

Подростка отправили под стражу на Кубани по обвинению в убийстве отца На Кубани арестовали подростка по делу об убийстве отца

Москва24 сен Вести.В Краснодарском крае суд заключил под стражу 15-летнего подростка, который зарезал своего отца во время ссоры. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 20 сентября школьник и его отец находились дома в одном из СНТ в Славянске-на-Кубани, где между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве.

В ходе конфликта подросток нанес несколько ударов ножом в область шеи, груди и живота отца, после чего скрылся с места происшествия сказано в сообщении

Подростка задержали на следующий день, ему предъявили обвинение в убийстве. В ходе допроса фигурант признал свою вину.

По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.