Суд приговорил двоих подростков к 6 и 8 годам колонии, они зарезали женщину

Двоих подростков с Кузбасса осудили на 6 и 8 лет колонии за убийство женщины Суд приговорил двоих подростков к 6 и 8 годам колонии, они зарезали женщину

Москва22 окт Вести.Суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих подростков, которые проходили обвиняемыми в деле об убийстве женщины. Об этом сообщает СК Кузбасса.

Преступление было совершено 1 декабря 2025 года в Прокопьевске. Двое несовершеннолетних 14 и 16 лет нанесли потерпевшей множественные ранения режущими предметами.

Приговором суда подросткам в зависимости от роли каждого назначены наказания в виде 8 и 6 лет лишения свободы сказано в публикации

Оба будут отбывать наказания в воспитательной колонии.