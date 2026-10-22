Москва22 октВести.Суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих подростков, которые проходили обвиняемыми в деле об убийстве женщины. Об этом сообщает СК Кузбасса.
Преступление было совершено 1 декабря 2025 года в Прокопьевске. Двое несовершеннолетних 14 и 16 лет нанесли потерпевшей множественные ранения режущими предметами.
Приговором суда подросткам в зависимости от роли каждого назначены наказания в виде 8 и 6 лет лишения свободысказано в публикации
Оба будут отбывать наказания в воспитательной колонии.