Обвиняемые в гибели 5 подростков в сауне в Кузбассе попросили смягчить наказание

Виновным в гибели 5 подростков в сауне в Кузбассе попросили смягчить наказание Обвиняемые в гибели 5 подростков в сауне в Кузбассе попросили смягчить наказание

Москва29 окт Вести.В Кемеровской области владельцы и администратор сауны, в которой в результате пожара погибли пять подростков, попросили суд назначить им минимальные сроки, сообщает ТАСС.

Трагедия случилась 31 января 2026 года в частной сауне в Прокопьевске. Из всей компании несовершеннолетних, которые отдыхали в сауне, при пожаре удалось выжить одной девушке.

Владельца сауны, его брата и администратора обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

29 октября 2026 года … в последнем слове подсудимые … принесли извинения потерпевшим, просили строго их не наказывать и дать возможность работать, чтобы возместить причиненный ущерб сказано в сообщении

Защитники подсудимых братьев просили суд учесть признание вины их подзащитными, возмещение материального ущерба и наличие детей, назначить минимально возможное наказание.

Администратор заведения свою вину не признала и просила назначить ей условное наказание, ее защита настаивает на том, что женщина не могла нести ответственность за нарушения, которые были допущены со стороны собственника.

Ранее обвинение просило удовлетворить исковые требования потерпевших и назначить фигурантам наказание в виде заключения на сроки от 9 до 9,6 лет с пребыванием в колонии общего режима.

Также следователи возбудили второе дело в отношении бывшего пожарного инспектора. По версии следствия, в 2022-2023 годах он удалил из базы данных сведения о сауне на Кубанской улице, из-за чего нарушения пожарной безопасности не были вовремя устранены. Обвиняемый признал вину в полном объеме.