В Кузбассе вынесли приговор по делу о гибели пяти подростков при пожаре в бане

В Кузбассе владельцу сгоревшей бани, в которой погибли подростки, дали 9,5 лет В Кузбассе вынесли приговор по делу о гибели пяти подростков при пожаре в бане

Москва6 ноя Вести.В Кемеровской области вынесли приговор по резонансному уголовному делу о гибели пяти подростков при пожаре в бане в Прокопьевске – владельца, его брата и администратора признали виновными в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщили в Следственном комитете и региональной прокуратуре.

Трагедия произошла 31 января. Администратор пустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Она оставила подростков одних и не контролировала температуру в сауне. При этом она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в помещении произошел пожар.

Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом говорится в сообщении

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что индивидуальный предприниматель совместно с братом незаконно организовал парные с грубым нарушением требований пожарной безопасности – здесь не было средствами пожаротушения и доступных эвакуационных выходов, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Приговором суда бизнесмену назначено 9,5 лет, его брату – 9 лет 4 месяца, администратору сауны – 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 39 миллионов рублей.

Ранее по иску прокуратуры эксплуатация отеля-сауны была прекращена.