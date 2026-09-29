Экс-директора лагеря в Хакасии приговорили к 3,5 года колонии за гибель ребенка

Экс-руководитель лагеря в Хакасии получил срок за смертельное отравление ребенка Экс-директора лагеря в Хакасии приговорили к 3,5 года колонии за гибель ребенка

Москва29 сен Вести.В Хакасии вынесли приговор бывшему директору детского лагеря, которого признали виновным в смертельном отравлении девочки. Абазинский районный суд назначил ему 3,5 года колонии. Об этом сообщила прокуратура республики в социальной сети "ВКонтакте".

Как следует из материалов дела, летом 2025 года фигурант не следил должным образом за малолетней девочкой, которая несколько раз пользовалась имеющимися у нее средствами от насекомых. Из-за бесконтрольного применения репеллентов у ребенка развилось острое химическое отравление. Девочку срочно госпитализировали, но через несколько дней она умерла.

Дело рассматривалось по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кроме наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, мужчине назначили штраф 400 тысяч рублей и на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с отдыхом и оздоровлением детей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей говорится в публикации

С коммерческой организации в пользу потерпевших взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Подсудимого взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.