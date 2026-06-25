Суд в Хакасии приговорил к 21 году колонии убийцу главврача детской больницы

Убийца главврача детской больницы в Хакасии приговорен к 21 году колонии Суд в Хакасии приговорил к 21 году колонии убийцу главврача детской больницы

Москва25 июн Вести.Суд в Хакасии проговорил к 21 году колонии строгого режима виновного в жестоком убийстве главного врача Черногорской детской больницы, передает ТАСС со ссылкой на региональный главк СК РФ.

В мае 2025 года фигурант подкарауливал главного врача Черногорской детской больницы возле ее дома в Абакане.

Когда женщина вернулась с работы, обвиняемый под вымышленным предлогом зашел к ней домой, напал на жертву и стал душить.

Когда она потеряла сознание, злоумышленник набрал воду в ванну и утопил ее, затем похитил деньги и вещи погибшей и скрылся.

После совершения преступления фигурант переехал в Приморский край, где впоследствии был задержан.

Вынесен обвинительный приговор в отношении 49-летнего жителя Черногорска. … Мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа", пояснили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.