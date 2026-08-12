Москва12 авг Вести.Калининградский областной суд назначил жителю Черняховска Сергею Гамме пожизненное лишение свободы по делу об убийстве своего семилетнего пасынка, мать ребенка проведет в колонии шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и СУ СКР по Калининградской области.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2025 года 44-летний Сергей Гамма, будучи в наркотическом опьянении, совершил убийство своего 7-летнего пасынка, который отказался заниматься физическими упражнениями. Мужчина жестоко избил ребенка, нанеся ему удары по голове и телу. При этом фигурант и его жена Анастасия Гамма не стали вызывать скорую, что привело к смерти ребенка.

Гамма поместил тело мальчика в сумку, вывез на болото и выбросил в воду. При этом мужчина убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

Кроме того, супруги Гамма на протяжении полутора подвергали избиению, физическому и психическому насилию 12-летнюю дочь женщины от первого брака.

Сергей Гамма признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего), пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)... Приговором суда Сергею Гамме назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима сказано в сообщении СК

Анастасию Гамма признали виновной в пособничестве в истязании, ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности. Она проведет в колонии общего режима шесть лет.