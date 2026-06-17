Жителя Кировской области приговорили к условному сроку за истязание пасынка

В Кировской области осужден мужчина, истязавший 11-летнего пасынка Жителя Кировской области приговорили к условному сроку за истязание пасынка

Москва17 июн Вести.Жителя Кировской области приговорили к условному сроку за истязание 11-летнего пасынка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Осужденный – 30-летний житель села Калинино Малмыжского района. По версии следствия, он систематически избивал мальчика, применяя физическое насилие как метод воспитания.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что фигурант признал свою вину и раскаялся.