СК: гендиректора фабрики пиротехники в Кубринске обвиняют по двум статьям

СК предъявил обвинение гендиректору фабрики пиротехники в Кубринске СК: гендиректора фабрики пиротехники в Кубринске обвиняют по двум статьям

Москва30 сен Вести.Следователи предъявили обвинение генеральному директору предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области, где в результате пожара погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в MAX.

49-летнего мужчину обвинили по двум статьям: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Генеральный директор предприятия задержан, ему предъявлено обвинение в организации ненадлежащего осуществления производственной деятельности по производству и хранению взрывчатых веществ и пиротехнических изделий и незаконном изготовлении взрывчатых веществ сказано в сообщении

Завод по производству фейерверков в Переславль-Залесском округе загорелся 28 сентября. 29 сентября специалисты завершили работы на месте пожара.

Жертвами происшествия стали 14 человек. Еще одна женщина выжила, но получила травмы ноги и была доставлена на лечение в областной центр.

Взрывной волной повредило 22 многоквартирных дома, их в настоящее время обследуют специалисты.

30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По местам жительства фигуранта и нахождения организации проходят обыски.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.