Арестован директор фабрики пиротехники в Кубринске, где погибли 14 человек

Директора фабрики пиротехники в Кубринске отправили под стражу Арестован директор фабрики пиротехники в Кубринске, где погибли 14 человек

Москва30 сен Вести.Суд избрал меру пресечения директору фабрики пиротехники в Кубринске, сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

По данным ведомства, мужчину арестовали.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в заявлении регионального главка СК в MAX

Ранее фигуранта обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

ЧП на фабрике произошло в минувший понедельник, 28 сентября. Погибли 14 человек, выжившую женщину доставили на лечение в Ярославль.