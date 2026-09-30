Москва30 сенВести.Суд избрал меру пресечения директору фабрики пиротехники в Кубринске, сообщили в СУ СК России по Ярославской области.
По данным ведомства, мужчину арестовали.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражуговорится в заявлении регионального главка СК в MAX
Ранее фигуранта обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
ЧП на фабрике произошло в минувший понедельник, 28 сентября. Погибли 14 человек, выжившую женщину доставили на лечение в Ярославль.