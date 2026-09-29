Москва29 сенВести.Руководителя предприятия по выпуску пиротехники в городе Кубринске Ярославской области задержали после пожара, унесшего жизни 14 человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Директор предприятия задержанзаявил собеседник
Правоохранители уточнили, что мужчину повезут в Переславль-Залесский к следователям.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производстве пиротехники в Кубринске Ярославской области. В результате инцидента погибли 14 человек.