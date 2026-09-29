Электричество в Кубринске, где произошел пожар на заводе, восстановлено В Кубринске Ярославской области восстановлено электроснабжение

Москва29 сен Вести.В поселке Кубринск Ярославской области восстановлено электроснабжение, которое было нарушено из-за пожара на заводе пиротехники. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

В настоящее время электричество в поселке восстановлено говорится в сообщении

Отмечается, что часть оперативных и экстренных служб разъезжается с места происшествия.

Возгорание на производстве пиротехники в Кубринске под Переславлем-Залесским Ярославской области возникло 28 сентября. В результате пожара погибли 14 человек, один пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар повредил 9 жилых многоквартирных домов, которые стоят поблизости от предприятия.