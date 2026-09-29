Москва29 сенВести.В поселке Кубринск Ярославской области восстановлено электроснабжение, которое было нарушено из-за пожара на заводе пиротехники. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
В настоящее время электричество в поселке восстановленоговорится в сообщении
Отмечается, что часть оперативных и экстренных служб разъезжается с места происшествия.
Возгорание на производстве пиротехники в Кубринске под Переславлем-Залесским Ярославской области возникло 28 сентября. В результате пожара погибли 14 человек, один пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар повредил 9 жилых многоквартирных домов, которые стоят поблизости от предприятия.