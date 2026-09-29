В Кубринске продолжают искать тела на месте пожара на предприятии

Спасатели продолжают поиск тел на сгоревшем заводе в Кубринске В Кубринске продолжают искать тела на месте пожара на предприятии

Москва29 сен Вести.Работа по поиску тел на месте пожара на предприятии в Кубринске Ярославской области, где погибли 14 человек, еще не закончена. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Поиск тел продолжается, число 14 - не окончательное отметил собеседник агентства

Возгорание случилось на территории завода по выпуску петард в Кубринске 28 сентября. По данным МЧС России, жертвами стали 14 человек, еще одна женщина получила травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.