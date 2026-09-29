Под завалами сгоревшего производства в Кубринске могут находиться погибшие

На месте пожара в Кубринске продолжают разбирать завалы в поисках погибших Под завалами сгоревшего производства в Кубринске могут находиться погибшие

Москва29 сен Вести.Под завалами сгоревшего завода в Кубринске Ярославской области могут находиться погибшие. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Сергей Борковский.

На месте вызова продолжаются работы по поиску тел погибших заявил Борковский

Чтобы работать круглосуточно, сотрудники МЧС России и областного главка развернули на месте освещение в ночное время.

По информации ГУ МЧС, опасность новых взрывов пиротехники на месте пожара снята. Сейчас специалисты разбирают конструкции. На работах задействованы 131 человек личного состава и 25 единиц спецтехники.

Возгорание произошло на территории завода по выпуску петард в Кубринске 28 сентября. По последним данным, жертвами стали 14 человек, еще одна женщина пострадала.