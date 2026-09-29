Генетическую экспертизу тел проведут после пожара на заводе в Кубринске

После пожара на заводе в Кубринске потребуется генетическая экспертиза тел Генетическую экспертизу тел проведут после пожара на заводе в Кубринске

Москва29 сен Вести.После пожара на заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области будет проведена генетическая экспертиза тел погибших, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что там погибли 14 человек, одна женщина пострадала.

Сначала будет проведена генетическая экспертиза тел погибших, будут установлены личности рассказал источник

Только после этого, по его словам, будет сформирован поименный список погибших.

Пожар на территории завода по производству петард в населенном пункте Кубринск Ярославской области произошел в понедельник, 28 сентября. Его причины установят специалисты.

На месте ЧП был развернут оперативный штаб, родственникам погибших и пострадавших оказывают помощь психологи.