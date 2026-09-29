Глава СК запросил доклад по делу о пожаре с погибшими на предприятии в Кубринске

Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре на пиротехническом производстве Глава СК запросил доклад по делу о пожаре с погибшими на предприятии в Кубринске

Москва29 сен Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после пожара на предприятии в Ярославской области. Об этом сообщил СК РФ на платформе MAX.

Дело возбудили по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По информации следствия, 28 сентября в цехе по выпуску пиротехники в Кубринске Переславского муниципального округа вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Руководителя предприятия уже задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.