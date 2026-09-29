Москва29 сенВести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела после пожара на предприятии в Ярославской области. Об этом сообщил СК РФ на платформе MAX.
Дело возбудили по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По информации следствия, 28 сентября в цехе по выпуску пиротехники в Кубринске Переславского муниципального округа вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в публикации
Руководителя предприятия уже задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.