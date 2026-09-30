Москва30 сенВести.Причины трагедии на заводе пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа Ярославской области установят следователи Следственного комитета, сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП губернатор региона Михаил Евраев.
Информация об этом размещена в его канале в MAX. Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Причины трагедии в настоящее время устанавливают Следственный комитет и техническая экспертизасказано в сообщении
Завод по производству фейерверков загорелся 28 сентября.
Жертвами происшествия стали 14 человек. Еще одна женщина выжила, но получила травмы ноги и была доставлена на лечение в областной центр.
Взрывной волной повреждено 22 многоквартирных дома, их в настоящее время обследуют специалисты, окончательно ремонтные работы планируют завершить к ноябрю.
30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим.