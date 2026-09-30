Евраев: причины трагедии на заводе пиротехники в Кубринске установит СК

СК установит причины пожара на фабрике пиротехники в Кубринске Евраев: причины трагедии на заводе пиротехники в Кубринске установит СК

Москва30 сен Вести.Причины трагедии на заводе пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа Ярославской области установят следователи Следственного комитета, сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП губернатор региона Михаил Евраев.

Информация об этом размещена в его канале в MAX. Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Причины трагедии в настоящее время устанавливают Следственный комитет и техническая экспертиза сказано в сообщении

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