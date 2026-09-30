В результате пожара на заводе пиротехники в Кубринске сильно пострадали 22 дома Евраев: из-за пожара на заводе петард в Кубринске серьезно повреждены 22 дома

Москва30 сен Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в MAX, что в результате пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск Переславль-Залесского округа серьезные повреждения получили 22 многоквартирных дома.

По его словам, взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна. Сейчас их обследует комиссия.

На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали заявил Евраев на заседании оперштаба по ликвидации последствий трагедии

До пятницы специалисты закончат временный ремонт крыш, чтобы защитить жилье от осадков и холодов. Также они приступили к замене поврежденных оконных блоков. После этого рабочие приступят к капитальному ремонту кровель, эти работы завершат к ноябрю.

Пожарные завершили работы на месте пожара на заводе петард во вторник, 29 сентября.

Жертвами происшествия стали 14 человек, еще одна женщина выжила, но получила травмы ноги и была доставлена на лечение в областной центр. 30 сентября В Ярославской области объявлен траур по погибшим.