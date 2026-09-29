Москва29 сенВести.Пожарные завершили работы на месте пожара на фабрике по производству пиротехники в Ярославской области, сообщили в пресс-службе МЧС Ярославской области.
ЧП на производстве фейерверков произошло накануне, 28 сентября.
К ликвидации последствий привлекалось 192 человека и 49 единиц техникисказано в сообщении ведомства в MAХ
Жертвами происшествия стали 14 человек, еще одна женщина выжила, но получила травмы ноги и была доставлена на лечение в областной центр.
СК возбудил уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Губернатор региона Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по погибшим. Он заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.