Москва30 сенВести.Выплаты семьям погибших и пострадавших при пожаре на фабрике пиротехники в Кубринске будут производиться в соответствии с актами комиссий.
Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП.
Решили вопросы с выплатами пострадавшим и семьям погибших. Компенсация будет произведена в соответствии с актами комиссий ... Выплаты начнем на следующей неделесказано в сообщении губернатора в MAХ
Установлено, что взрывной волной после пожара повредило 22 многоквартирных дома, в настоящее время специалисты продолжают поквартирный обход. Случаи, где фактический ущерб превышает установленные нормативы, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
Фабрика по производству пиротехники вспыхнула 28 сентября. В результате взрывной волной сильно повредило 22 многоквартирных дома.
Жертвами происшествия стали 14 человек. Одна женщина выжила и была госпитализирована в областной центр с травмами ноги.
30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим.
СК РФ расследует уголовное дело, в рамках которого гендиректору завода фейерверков предъявлено обвинение по двум статьям. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.