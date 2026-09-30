Выплаты семьям погибших и пострадавших в Кубринске начнут на следующей неделе

Выплаты погибшим и пострадавшим в Кубринске начнут после заключения комиссий Выплаты семьям погибших и пострадавших в Кубринске начнут на следующей неделе

Москва30 сен Вести.Выплаты семьям погибших и пострадавших при пожаре на фабрике пиротехники в Кубринске будут производиться в соответствии с актами комиссий.

Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП.

Решили вопросы с выплатами пострадавшим и семьям погибших. Компенсация будет произведена в соответствии с актами комиссий ... Выплаты начнем на следующей неделе сказано в сообщении губернатора в MAХ

Установлено, что взрывной волной после пожара повредило 22 многоквартирных дома, в настоящее время специалисты продолжают поквартирный обход. Случаи, где фактический ущерб превышает установленные нормативы, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Фабрика по производству пиротехники вспыхнула 28 сентября. В результате взрывной волной сильно повредило 22 многоквартирных дома.

Жертвами происшествия стали 14 человек. Одна женщина выжила и была госпитализирована в областной центр с травмами ноги.

30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим.

СК РФ расследует уголовное дело, в рамках которого гендиректору завода фейерверков предъявлено обвинение по двум статьям. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.