Москва30 сенВести.Губернатор Ярославской области сообщил, что сбор документов семьям погибших и пострадавших в Кубринске будет осуществляться на месте в режиме одного окна.
Об этом он рассказал на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП.
Вся работа организована непосредственно в Кубринске. Это специалисты министерства труда и социальной поддержки населения, МФЦ, фонда капитального ремонта и других ведомств в режиме одного окнасказано в сообщении главы региона в MAX
Специалисты на месте будут консультировать, принимать заявления и помогут с оформлением госуслуг. Также при необходимости в Кубринск приедет нотариус.
Здание, в котором производили пиротехнику, загорелось 28 сентября. Жертвами пожара стали 14 человек, одна женщина выжила, но получила травму ноги и была доставлена в больницу.
По оценкам специалистов, взрывной волной серьезно повредило 22 многоквартирных дома, ремонтные работы планируется окончательно завершить к ноябрю. Выплаты начнутся уже на следующей неделе.