Сбор документов на выплаты в Кубринске будет осуществлен в режиме одного окна

Евраев: документы на выплаты в Кубринске можно оформить в режиме одного окна Сбор документов на выплаты в Кубринске будет осуществлен в режиме одного окна

Москва30 сен Вести.Губернатор Ярославской области сообщил, что сбор документов семьям погибших и пострадавших в Кубринске будет осуществляться на месте в режиме одного окна.

Об этом он рассказал на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧП.

Вся работа организована непосредственно в Кубринске. Это специалисты министерства труда и социальной поддержки населения, МФЦ, фонда капитального ремонта и других ведомств в режиме одного окна сказано в сообщении главы региона в MAX

Специалисты на месте будут консультировать, принимать заявления и помогут с оформлением госуслуг. Также при необходимости в Кубринск приедет нотариус.

Здание, в котором производили пиротехнику, загорелось 28 сентября. Жертвами пожара стали 14 человек, одна женщина выжила, но получила травму ноги и была доставлена в больницу.

По оценкам специалистов, взрывной волной серьезно повредило 22 многоквартирных дома, ремонтные работы планируется окончательно завершить к ноябрю. Выплаты начнутся уже на следующей неделе.