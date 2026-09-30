Директор сгоревшего завода пиротехники в Кубринске не признал вину

Директор сгоревшего завода пиротехники под Переславлем не признал вину Директор сгоревшего завода пиротехники в Кубринске не признал вину

Москва30 сен Вести.Алексей Пронин, генеральный директор предприятия по производству пиротехники "Салют Юг" в Кубринске Ярославской области, где при пожаре погибли 14 и пострадал один человек, не признал вину. Об этом ТАСС рассказал прокурор Артемий Чертилин.

Мужчина заключен под стражу. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время вину он не признает сказал Чертилин

На видео, опубликованном агентством, руководитель предприятия, отвечая на вопросы журналистов о произошедшем, сказал, что знал погибших и ему тяжело говорить. Также он принес соболезнования их семьям.

ЧП на производстве случилось 28 сентября, пожарные смогли завершить работы по ликвидации возгорания лишь на следующий день.

Губернатор региона Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура. Также он заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.