В Кузбассе завели уголовные дела после предоставления сиротам сгоревшего жилья В Кузбассе сирот переселили из аварийного жилья в сгоревшее, заведены дела

Москва15 сен Вести.В Кемеровской области завели два уголовных дела по информации о переселении детей-сирот после смерти матери из аварийного жилья в сгоревшую квартиру. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

В ходе мониторинга публичного пространства выявлена информация, согласно которой в городе Прокопьевск детей-сирот переселили из аварийного жилья в сгоревшую квартиру. Двум девочкам и мальчику вместо благоустроенного жилья риелторы купили квартиру после пожара отмечается в сообщении

Данная квартира непригодна для проживания.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее SHOT опубликовал видео, где сестры и брат показывают переданную им сгоревшую квартиру. По данным канала, дом семьи из Прокопьевска признали ветхим еще в 2022–2023 годах. Вместо переселения они получили деньги на покупку жилья. Риелторы убедили семью приобрести сразу три квартиры, но все они оказались после пожара.