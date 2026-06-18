Дело о гибели пятерых подростков в сауне в Кузбассе направлено в суд

Прокуратура Кузбасса направила в суд дело о гибели пятерых подростков в сауне Дело о гибели пятерых подростков в сауне в Кузбассе направлено в суд

Москва18 июн Вести.Прокуратура города Прокопьевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели пятерых подростков в местном отеле-сауне. Уголовное дело было направлено в суд, сообщает региональное ведомство.

Инцидент произошел 31 января 2026 года. Подростки были допущены в сауну, в которой не соблюдались правила эксплуатации печного оборудования. Произошел пожар, он начался с парной, дети погибли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зенковский районный суд города Прокопьевска для рассмотрения по существу написано в канале ведомства в MAX

Обвиняемыми в деле по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, стали индивидуальный предприниматель, фактический руководитель и администратор отеля-сауны.

Эксплуатация заведения прекращена.