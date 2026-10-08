"Дети кричат, просят о помощи: сосед спас девочек на пожаре под Хабаровском Сосед рассказал подробности спасения двух девочек при пожаре под Хабаровском

Москва8 окт Вести.Игорь Вольштейн через балкон спас двух девочек 6 и 10 лет из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре, где погибла где погибли женщина и ее четверо детей. Видео с мужчиной опубликовал в своих соцсетях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По словам мужчины, он узнал о пожаре от жены, которая проснулась от криков от помощи. Она вышла на балкон, где увидела густой дым и выглядывающих детей.

Говорит: "Игорь, там пожар. Дети на балконе кричат, просят о помощи". Ну я накинул штаны, да побежал к соседке на четвертый этаж. Хорошо, благо, что она уже не спала. Я через ее балкон двух девочек перетянул сказал Вольштейн

Вместе с другим соседом они пытались вскрыть ломом дверь, но безуспешно. В этот момент уже приехали пожарные.

При этом мужчина отметил, что не считает себя героем, а просто поступил по ситуации. Все произошло спонтанно, на автомате, добавил он.

Ранее глава региона Дмитрий Демешин пообещал лично наградить спасителя детей.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре произошел 8 октября. В ходе тушения были обнаружены тела женщины и ее четырех детей. Двух девочек шести и 10 лет успели спасти. Общая площадь пожара составила 10 кв. м, горели домашние вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.