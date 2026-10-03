Спасший ребенка из пожара сотрудник Курской АЭС будет представлен к награде МЧС Спасшего ребенка из огня курянина представят к ведомственной награде МЧС

Москва3 окт Вести.Курянин, который спас 3-летнего ребенка из пожара, будет представлен к ведомственной награде МЧС России, написал в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн. Этот вопрос он уже обсудил с руководством ведомства.

Глава региона рассказал, что ночью в Курчатовском районе загорелся деревянный дом, внутри которого находились женщина и ее 3-летний ребенок.

Пожарных еще не было, а огонь стремительно распространялся. Это увидела дочь героя. Она позвонила проживающему в соседней деревне отцу, и тот немедленно примчался к месту ЧП.

Валерий Николаевич Филипповский. Обычный курянин, 61 год, пескоструйщик на Курской АЭС. Не герой из кино, не спасатель по должности – просто человек, который не мог остаться в стороне отметил Хинштейн

Оказавшись на месте пожара, мужчина разбил окно и вынес ребенка на улицу. Его мама выбралась сама. В итоге никто не пострадал.

К моменту приезда пожарных дом уже был полностью охвачен огнем, но самое главное – ребенок был спасен, подчеркнул глава региона.