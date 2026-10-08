Москва8 окт Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал лично наградить Игоря Вольштейна, спасшего двух девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре, где погибли женщина и четверо детей. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Это житель Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн, который спас на пожаре двух девочек: Ангелину и Марию. Не задумываясь, он бросился на помощь соседям. Благодаря его мужскому поступку дети живы... А Игоря Евгеньевича я обязательно награжу лично! написал Демешин

По данным губернатора, пострадавшие дети находятся в больнице. Состояние одной из них – средней тяжести, вторая девочка – вне опасности.

Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре произошел 8 октября. В ходе тушения были обнаружены тела женщины и ее четырех детей. Двух девочек шести и 10 лет успели спасти. Общая площадь пожара составила 10 кв. м, горели домашние вещи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.