Москва11 октВести.Пенсионер из города Комсомольск-на-Амуре был награжден премией Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Такое решение она приняла в связи со спасением пожилым мужчиной двух девочек, оказавшихся в горящей квартире.
Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуренаписала Симоньян в своем канале
Мужчина спас девочек через балкон: сначала он принял младшую, а затем к нему перебралась и 10-летняя девочка.
В результате пожара были и погибшие: четверо детей и их мама.