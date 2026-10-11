Пенсионер из Хабаровского края получил премию Кеосаяна за спасение двух девочек

Симоньян наградила мужчину из Хабаровского края 1 млн руб. за спасение школьниц Пенсионер из Хабаровского края получил премию Кеосаяна за спасение двух девочек

Москва11 окт Вести.Пенсионер из города Комсомольск-на-Амуре был награжден премией Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Такое решение она приняла в связи со спасением пожилым мужчиной двух девочек, оказавшихся в горящей квартире.

Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре написала Симоньян в своем канале

Мужчина спас девочек через балкон: сначала он принял младшую, а затем к нему перебралась и 10-летняя девочка.

В результате пожара были и погибшие: четверо детей и их мама.