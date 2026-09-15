Студент получил премию имени Кеосаяна за спасение женщины из пожара в Ессентуках

Студенту дали премию за спасение пенсионерки из горящего дома в Ессентуках Студент получил премию имени Кеосаяна за спасение женщины из пожара в Ессентуках

Москва15 сен Вести.Студент Арсений Вахтин получил премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение пожилой женщины из горящего дома в Ессентуках. Об этом пишет RT.

По данным издания, 30 августа на улице Большой Боргустанской загорелся двухэтажный частный дом. Вахтин в это время шел мимо и услышал, как девушка с тремя детьми зовет на помощь.

Он вошел в горящее здание и на втором этаже увидел 94-летнюю прабабушку девушки. Та лежала без сознания. Студент вытащил пенсионерку из дома и передал родственникам.

Взрослый мужчина ускорил шаг и прошел мимо. Но потом пришел Арсений и спас прабабушку. Если бы не он, наверное, были бы жертвы вспоминает тот вечер правнучка пострадавшей женщины

В итоге пенсионерка отделалась ожогами, ее отвезли в больницу.

Сам Арсений Вахтин учится на техника-спасателя и планирует стать инспектором пожарного надзора.