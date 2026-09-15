Двух подростков из Белгорода наградили за помощь жителям после атаки ВСУ

В Белгороде наградили двух подростков, которые помогли соседке после атаки ВСУ Двух подростков из Белгорода наградили за помощь жителям после атаки ВСУ

Москва15 сен Вести.В Белгороде наградили двух подростков, которые помогли пожилой соседке после украинской атаки 9 августа. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов в MAX.

Когда 14-летний Никита Надточий и 16-летний Рамазон Бобокулов узнали, что в доме по соседству большие разрушения после удара ВСУ, они бросились на помощь жителям. Сначала помогли бабушке Лиде – убрали стекло и мусор, спасли документы, успокоили и поддержали пожилую женщину. После этого они направились к другим пострадавшим.

Бабушка написала на странице мэра в соцсети "ВКонтакте" комментарий с просьбой найти и наградить "ребятишек из 39-го дома".

Сегодня встретился с Лидией Валентиновной и героями. Вручил благодарственные письма и подарки ребятам сообщил Демидов

Он выразил благодарность родителям подростков и заявил, что они воспитали настоящих мужчин.