Москва15 сенВести.В Белгороде наградили двух подростков, которые помогли пожилой соседке после украинской атаки 9 августа. Об этом сообщает мэр города Валентин Демидов в MAX.
Когда 14-летний Никита Надточий и 16-летний Рамазон Бобокулов узнали, что в доме по соседству большие разрушения после удара ВСУ, они бросились на помощь жителям. Сначала помогли бабушке Лиде – убрали стекло и мусор, спасли документы, успокоили и поддержали пожилую женщину. После этого они направились к другим пострадавшим.
Бабушка написала на странице мэра в соцсети "ВКонтакте" комментарий с просьбой найти и наградить "ребятишек из 39-го дома".
Сегодня встретился с Лидией Валентиновной и героями. Вручил благодарственные письма и подарки ребятамсообщил Демидов
Он выразил благодарность родителям подростков и заявил, что они воспитали настоящих мужчин.