Работы продолжаются на местах прилетов украинских БПЛА в Белгороде Мэр Белгорода: работы продолжаются на местах ночных прилетов украинских БПЛА

Москва13 сен Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Белгород — зафиксирован ряд повреждений, на местах прилетов продолжаются работы. Об этом сообщил мэр города Валентин Демодов.

Противник нанес удары ночью 13 сентября.

На местах ЧП продолжают работать оперативные и коммунальные службы, строители. По предварительным данным, поврежден фасад здания и остекление в 1 частном и 3 многоквартирных домах, зафиксированы повреждения 4 транспортных средств написал Демидов в своем канале в мессенджере МАХ

Ночью в квартирах, где было нарушено остекление, оперативно восстановили тепловой контур — временно затянули пленкой. В настоящее время представители подрядной организации и спасатели вставляют в окна пеноплекс, чтобы сохранить тепло до того, как вставят новые окна.

Сразу после происшествия территорию под окнами многоквартирного дома оцепили, а с утра подрядчики и спасатели ГО ЧС убрали нависающие конструкции, которые представляли опасность. В настоящее время территория остается оцепленной, поскольку организована уборка остальных последствий.