Москва23 июлВести.В Белгородской области 11-летний мальчик спас своего трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.
По его словам, маленький Клим во время атаки накрыл ребенка своим телом.
Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимымпишет врио губернатора
Шуваев также рассказал о героическом поступке другого ребенка – 17-летнего Арсения. Когда ВСУ атаковали автобус в Шебекино, парень получил множественные осколочные ранения и акубаротравму, но все равно помогал другим пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия помогли спасти некоторых раненых.