В Белгородской области 11-летний мальчик спас братика при детонации дрона ВСУ

Шуваев рассказал, как дети помогали спасать раненых в Белгородской области В Белгородской области 11-летний мальчик спас братика при детонации дрона ВСУ

Москва23 июл Вести.В Белгородской области 11-летний мальчик спас своего трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев в MAX.

По его словам, маленький Клим во время атаки накрыл ребенка своим телом.

Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым пишет врио губернатора

Шуваев также рассказал о героическом поступке другого ребенка – 17-летнего Арсения. Когда ВСУ атаковали автобус в Шебекино, парень получил множественные осколочные ранения и акубаротравму, но все равно помогал другим пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия помогли спасти некоторых раненых.