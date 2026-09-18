Москва18 сенВести.Инал из Владикавказа, который спас женщину и ее сына из горной реки в Северной Осетии, получил премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила в Telegram-канале его вдова Маргарита Симоньян.
Очередная премия Тиграна (20-я по счету) вручается Иналу из Владикавказа. Инал спас подростка и его маму из бурной горной реки. Их машина съехала в каньон и перевернулась в водеговорится в публикации
Как отметила Симоньян, Инал спасает людей не впервые – ранее он вытаскивал водителей после аварий на горных серпантинах Северной Осетии.
Премия имени Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героический поступок. Ее размер составляет 1 миллион рублей.