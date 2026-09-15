Очевидцы спасли женщину и подростка из упавшего в реку авто в Северной Осетии

Россиянин рассказал, как спас женщину и ее сына из упавшего в бурную реку авто Очевидцы спасли женщину и подростка из упавшего в реку авто в Северной Осетии

Москва15 сен Вести.В Северной Осетии несколько очевидцев спасли женщину и ее сына-подростка, которые в автомобиле упали в реку. Об этом сообщает телеканал RT.

По его данным, среди бросившихся на помощь людей был 37-летний житель Владикавказа Инал – он вынес женщину и подростка на себе через бурное течение.

Инал рассказал, что вместе с другом проезжал мимо места произошедшего и увидел обломок бампера на дороге. По словам мужчины, он спустился примерно на 30 метров и увидел перевернутую машину, в которой махали руками мать и мальчик.

Когда я подошел ближе, женщина расплакалась, оба были в шоковом состоянии. У парня порезано плечо рассказал Инал

По рассказу мужчины, он с другом и другими очевидцами растянули трос, прикрепили его к днищу автомобиля, а переправлять людей с авто на берег вызвался он сам. Инал уточнил, что поток ледяной воды почти сбивал с ног, настолько был сильным.

При этом, как говорит Инал, подростка перенесли сразу, а женщину уговаривали покинуть авто, так как она боялась из-за неумения плавать. Инал пообещал ей, что все будет хорошо.

Мужчина добавил, он не впервые спасает людей: он уже помогал водителям, машины которых переворачивались на горных серпантинах.

Сейчас спасенные женщина и подросток находятся в больнице, а Инал планирует навестить их, сказано в материале телеканала.

В прошлом году в МЧС сообщали, что в Северной Осетии спасатели эвакуировали туристку с горы.