Симоньян запустила сайт премии Кеосаяна с историями ее лауреатов

В России заработал сайт премии Кеосаяна с историями ее лауреатов Симоньян запустила сайт премии Кеосаяна с историями ее лауреатов

Москва14 окт Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в мессенджере MAX объявила о запуске официального сайта премии имени Тиграна Кеосаяна.

Ресурс посвящен выдающимся поступкам людей, ставших обладателями этой награды.

Я столько рассказывала вам о людях, которым мы вручали премию имени Тиграна написала она

Симоньян отметила, что на портале премиякеосаян.рф теперь объединены сведения обо всех лауреатах и тех, кому они спасли жизни. Она пояснила, что лично занимается выбором получателей премии, сумма которой составляет один миллион рублей.

Ранее Симоньян наградила мужчину из Хабаровского края 1 млн руб. за спасение школьниц.

До этого жителю Владикавказа, спасшему людей из горной реки, вручили премию Кеосаяна.