Москва14 октВести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в мессенджере MAX объявила о запуске официального сайта премии имени Тиграна Кеосаяна.
Ресурс посвящен выдающимся поступкам людей, ставших обладателями этой награды.
Я столько рассказывала вам о людях, которым мы вручали премию имени Тигрананаписала она
Симоньян отметила, что на портале премиякеосаян.рф теперь объединены сведения обо всех лауреатах и тех, кому они спасли жизни. Она пояснила, что лично занимается выбором получателей премии, сумма которой составляет один миллион рублей.
Ранее Симоньян наградила мужчину из Хабаровского края 1 млн руб. за спасение школьниц.
До этого жителю Владикавказа, спасшему людей из горной реки, вручили премию Кеосаяна.