Москва31 октВести.Школьница, спасшая шестилетнего ребенка из загоревшейся машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
Об этом в MAX сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Пятнадцатилетняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины - вручим ей миллион рублей премии имени Тигрананаписала Симоньян
30 октября 15-летняя девочка увидела малыша в салоне загоревшегося автомобиля. Она не растерялась и успела вытащить его через окно, а потом попросила очевидцев передать ребенка экстренным службам.
В следующий момент автомобиль вспыхнул. К счастью, оба ребенка не пострадали.