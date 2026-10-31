Школьнице, спасшей ребенка из горящей машины в Хасавюрте, вручат премию Кеосаяна

Премию Кеосаяна вручат школьнице, спасшей ребенка из горящей машины в Хасавюрте Школьнице, спасшей ребенка из горящей машины в Хасавюрте, вручат премию Кеосаяна

Москва31 окт Вести.Школьница, спасшая шестилетнего ребенка из загоревшейся машины в Хасавюрте, получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

Об этом в MAX сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Пятнадцатилетняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины - вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна написала Симоньян

30 октября 15-летняя девочка увидела малыша в салоне загоревшегося автомобиля. Она не растерялась и успела вытащить его через окно, а потом попросила очевидцев передать ребенка экстренным службам​​​.

В следующий момент автомобиль вспыхнул. К счастью, оба ребенка не пострадали.