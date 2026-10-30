Девочка из Крыма получила награду за спасение родственников при пожаре

В Совете Федерации наградили 6-летнюю крымчанку, спасшую из огня сестер и брата Девочка из Крыма получила награду за спасение родственников при пожаре

Москва30 окт Вести.В Совете Федерации наградили маленькую девочку из Крыма, которая во время пожара вынесла из дома маленькую сестру, а потом помогла спастись другим родственникам, сообщает ГТРК "Таврида".

Шестилетняя Диана во время пожара, когда пламя за считанные минуты охватило ее дом, не растерялась: взяла новорожденную сестру и вынесла е на улицу, потом бросилась спасать бабушку, чтобы вместе с ней помочь выбраться брату и еще одной сестре из горящего здания говорится в публикации

Награды в верхней палате парламента получили и другие российские дети и подростки, которые не растерялись в экстремальной ситуации, проявили мужество и, рискуя собой, спасли людей. Награждение прошло в рамках всероссийского проекта "Дети-герои".

Диана с семьей живет в поселке Вольное Джанкойского района Крыма. Пожар в их доме случился 4 февраля.