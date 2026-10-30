Челябинских подростков наградили за помощь пассажирам сошедшего с рельсов поезда

Школьники из Челябинской области получили медали за мужество в Совете Федерации Челябинских подростков наградили за помощь пассажирам сошедшего с рельсов поезда

Москва30 окт Вести.В Совете Федерации вручили медали подросткам из Челябинской области за спасение людей на железной дороге и проявленное мужество, сообщает 74.RU.

Мальчики из Затоуста, 17-летние Егор Рыболов, Арсений Николаев и Дмитрий Вяткин, 3 апреля ехали в поезде Москва – Челябинск, который потерпел крушение под Ульяновском.

Пассажиры пытались выбраться из вагонов, кого-то зажало, и люди звали на помощь.

Но ребята не растерялись и показали сильный характер. В хаосе первых минут они, рискуя собой, помогали пассажирам выбираться, оказывали первую помощь рассказала ведущая церемонии Лиза Арзамасова

Она подчеркнула, что это не просто отвага, это нравственный выбор – протягивать руку помощи, даже когда страшно.

Награды в верхней палате парламента получили 19 детей и подростков, проявивших мужество в экстремальной ситуации. Все они стали участниками всероссийского проекта "Дети-герои".

Самой младшей участницей стала 6-летняя Диана из Крыма, которая во время пожара вынесла из дома маленькую сестру, а потом помогла спастись другим родственникам.

3 апреля в Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов поезда Москва – Челябинск. Пострадали несколько десятков человек, погибших не было.