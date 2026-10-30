Путин наградил медалью школьника из Луганска за помощь другу при подрыве на мине

Путин наградил школьника из Луганска за помощь другу, который подорвался на мине Путин наградил медалью школьника из Луганска за помощь другу при подрыве на мине

Москва30 окт Вести.Луганский школьник Ростислав Токарев получит медаль за помощь другу, который подорвался на мине ВСУ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мальчик получит медаль "За спасение погибавших".

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших"… Токарева Ростислава Евгеньевича – учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики "Луганская гимназия №52" говорится в документе

Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине в поселке Красный Яр в ЛНР 12 мая 2026 года. В результате происшествия школьник лишился стопы левой ноги. Скорую помощь вызвал его друг.