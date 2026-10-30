Москва30 октВести.Луганский школьник Ростислав Токарев получит медаль за помощь другу, который подорвался на мине ВСУ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мальчик получит медаль "За спасение погибавших".
За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших"… Токарева Ростислава Евгеньевича – учащегося государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики "Луганская гимназия №52"говорится в документе
Тринадцатилетний мальчик подорвался на мине в поселке Красный Яр в ЛНР 12 мая 2026 года. В результате происшествия школьник лишился стопы левой ноги. Скорую помощь вызвал его друг.