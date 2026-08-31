Москва31 авгВести.Студент-медик пятого курса РостГМУ Леонид Липович будет представлен к региональной награде, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Будущий врач пришел на помощь ребенку, пострадавшему при атаке БПЛА в Ростове.
Благодаря его грамотным и оперативным действиям удалось спасти жизнь девочке. Огромная благодарность Леониду! Профессия врача у нас по истине героическаяговорится в заявлении главы региона
Как сообщалось ранее, студент-медик оказал раненому ребенку первую помощь, когда это было критически важно, и помог доставить в больницу. По последним данным, пострадавшая находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.
Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область 29 августа. Под ударом оказались Ростов-на-Дону и Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Пострадали семь человек.