В Ростове наградят студента-медика, спасшего пострадавшую при атаке БПЛА девочку

Губернатор Слюсарь поручил наградить студента, спасшего ребенка при ударе БПЛА В Ростове наградят студента-медика, спасшего пострадавшую при атаке БПЛА девочку

Москва31 авг Вести.Студент-медик пятого курса РостГМУ Леонид Липович будет представлен к региональной награде, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Будущий врач пришел на помощь ребенку, пострадавшему при атаке БПЛА в Ростове.

Благодаря его грамотным и оперативным действиям удалось спасти жизнь девочке. Огромная благодарность Леониду! Профессия врача у нас по истине героическая говорится в заявлении главы региона

Как сообщалось ранее, студент-медик оказал раненому ребенку первую помощь, когда это было критически важно, и помог доставить в больницу. По последним данным, пострадавшая находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии.

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область 29 августа. Под ударом оказались Ростов-на-Дону и Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Пострадали семь человек.