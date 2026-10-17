Москва17 октВести.В Курской области мирный житель подорвался на мине, что привело к частичной ампутации стопы. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
Инцидент произошел в селе Белый Колодезь Золотухинского района. Взрывные устройства были сброшены с украинских беспилотников.
К сожалению, на мине по пути на дачу подорвался местный житель. У 49-летнего мужчины минно-взрывная травма и частичная ампутация стопыговорится в сообщении
Раненого госпитализировали в Курске. Саперы МЧС проверили место происшествия. Больше никто не пострадал.