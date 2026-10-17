Мужчина подорвался на мине и лишился стопы в Курской области

Мирный житель Курской области подорвался на мине и лишился стопы Мужчина подорвался на мине и лишился стопы в Курской области

Москва17 окт Вести.В Курской области мирный житель подорвался на мине, что привело к частичной ампутации стопы. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Инцидент произошел в селе Белый Колодезь Золотухинского района. Взрывные устройства были сброшены с украинских беспилотников.

К сожалению, на мине по пути на дачу подорвался местный житель. У 49-летнего мужчины минно-взрывная травма и частичная ампутация стопы говорится в сообщении

Раненого госпитализировали в Курске. Саперы МЧС проверили место происшествия. Больше никто не пострадал.