В Курской области 31-летний мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ

В селе Воробжа Курской области при атаке беспилотника пострадал мужчина В Курской области 31-летний мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ

Москва15 ноя Вести.В селе Воробжа Курской области мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Отмечается, что врачи диагностировали у 31-летнего мужчины осколочное ранение левой ноги.

В селе Воробжа Суджанского района вражеский FPV-дрон совершил атаку. В результате пострадал 31-летний мужчина написал Александр Хинштейн

Пострадавшему уже оказали первую помощь. В настоящее время его доставляют в Курск.

Глава региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.