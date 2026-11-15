Москва15 нояВести.В селе Воробжа Курской области мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Отмечается, что врачи диагностировали у 31-летнего мужчины осколочное ранение левой ноги.
В селе Воробжа Суджанского района вражеский FPV-дрон совершил атаку. В результате пострадал 31-летний мужчинанаписал Александр Хинштейн
Пострадавшему уже оказали первую помощь. В настоящее время его доставляют в Курск.
Глава региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.